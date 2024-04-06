موعد وصول الهلال والنصر إلى أبوظبي استعدادًا لكأس السوبر السعودي

تحدد موعد وصول فريقي الهلال والنصر إلى أبو ظبي استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر السعودي.

الهلال يلتقي مع نظيره النصر، بعد غد الإثنين، في دور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الفريق المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي ستصل فجر الأحد إلى الإمارات.

وستقام بطولة كأس السوبر السعودي، في الإمارات، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري، وتلعب المباريات على ملعبي هزاع بن زايد، ومحمد بن زايد.

ويرغب الهلال في الفوز بالمباراة لصالحه وحصد البطولة، من أجل مواصلة انتصاراته هذا الموسم، حيث حقق الزعيم رقم قياسي في تحقيق رقم قياسي في تاريخ كرة القدم، بالانتصارات المتتالية التي وصلت لـ 32 انتصار، بعد فوز على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الهلال والنصر التقوا في نهائي كأس السوبر السعودي مرتين، الأولى في عام 2015، والثانية في نسخة 2020.