الأهلي يٌعلن تشخيص إصابة مجرشي

أعلن النادي الأهلي، تشخيص إصابة علي مجرشي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة قوية أمس الجمعة.

وتعرض علي مجرشي للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الوحدة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة “أكس”: “أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب علي مجرشي، إصابته بكسر في عظام الوجه عقب التدخل الأخير مباراة الأهلي والوحدة”.

وتابع: “وسيخضع لإجراء عملية لتثبيت عظام الوجه في أحد المستشفيات المتخصصة بجدة، صباح غدً، ومن ثم الخضوع لبرنامج علاجي لعودته في المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة”.

وتعادل الأهلي مع الوحدة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 52 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.