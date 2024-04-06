ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين العلاقات التاريخية وفرص التعاون الثنائي

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم السبت، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

ورحّب ولي العهد بولي عهد مملكة البحرين في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لولي العهد، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، والعقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لولي العهد.