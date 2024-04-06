ولي العهد يستعرض مع رئيس الصومال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم السبت، الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية.

ورحّب ولي العهد برئيس الصومال في المملكة، فيما عبر رئيس الصومال عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد.

فيما حضر من الجانب الصومالي، وزير الدفاع السيد عبدالقادر محمد نور، ووزير المالية السيد بيحي إيمان عيجي، ومعالي وزير التجارة السيد جبريل عبدالرشيد حاج، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق السيد أحمد حسن أدم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الخارجية السيد علي محمد عمر، والمستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة محمد أمين شيخ عثمان، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة السيد أويس حاج يوسف، ومستشار الرئيس السيد طاهر محمود غيلي.