التعادل السلبي يحسم مباراة الشباب والطائي

انتهت أحداث مباراة الشباب والطائي بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث مباراة الشباب والطائي في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة ألغاء هدف للشباب كان قد سجله كاراسكو في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذا فقد حصل كل فريق على نقطة، وارتقى رصيد الشباب إلى 32 نقطة، متواجدًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الليوث 27 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل مثلهم، فيما سقط في فخ الهزيمة في 11 لقاء.

بينما يتواجد الطائي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 23 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، فيما تعرض للهزيمة في 16 مواجهة.