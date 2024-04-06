إيكامبي: سعيد بتحقيقنا الفوز على الرياض وأجيد اللعب في أكثر من مركز

أكد إيكامبي لاعب الاتفاق، بأنه فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة أمام الرياض، وأنه سعيد بمساعدة فريقه وتحقيقهم الفوز.

وفاز الاتفاق على الرياض بهدف سجله إيكامبي، في الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وقال إيكامبي في تصريحات لقناة “ssc”: “سعيد بتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، ومساعدة فريقه”.

وتابع: “أجيد اللعب في أكثر من مركز كالمهاجم الصريح، أو جناح أيسر أو جناح أيمن”.

حصد الاتفاق ثلاث نقاط في رصيده ليصبح 39 نقطة، متواجدًا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الفريق 27 مباراة حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات، بينما خسر 8 مرات.

وفي المقابل يتواجد الرياض في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 25 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في 14 مواجهة.