خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الشباب الملغي في مباراة الطائي

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على قرار حكم مباراة الشباب والطائي، بألغاء هدف لليوث في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في بطولة الدوري السعودي.

واستضاف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث مباراة الشباب والطائي في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة ألغاء هدف للشباب كان قد سجله كاراسكو في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: “قرار حكم مباراة الشباب والطائي، صحيح بألغاء هدف للشباب، لأن كان هناك دعس من قدم لاعب الشباب على قدم لاعب الطائي، في لحظة بناء الهجمة، وتقنية الفيديو استدعت الحكم وهذا أيضًا قرار صحيح”.

وارتقى رصيد الشباب إلى 32 نقطة، متواجدًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الليوث 27 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل مثلهم، فيما سقط في فخ الهزيمة في 11 لقاء.

بينما يتواجد الطائي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 23 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، فيما تعرض للهزيمة في 16 مواجهة.