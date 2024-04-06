طرق العودة الأكثر أمنًا في السودان

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

7 أبريل 2024

طرق العودة الأكثر أمنًا في السودان

مقالات الرأي
طرق العودة الأكثر أمنًا في السودان

أمل أبو القاسم – المحللة السياسية السودانية ورئيس تحرير موقع “عزة برس”

الشغل الشاغل للخرطوم هذه الفترة هو ترتيبات العودة الآمنة للمواطنين الذين شرّدتهم الحرب نزوحاً أو لجوءاً، وتدأب فعلياً في ذلك على كل المحاور الخدمية، بترميم ومعالجة ما دمّرته الحرب، هذا إلى جانب عودة نوافذ الخدمات الشرطية التي غابت طيلة الفترة السابقة لعدة دواعٍ، بيد أن نوافذ خدمات الجمهور من سجل مدني وجوازات وغيرها، عادت باكراً بعد استعادة البيانات كافة، ولعل ذلك كان بمثابة وثبة ونقطة ضوء، في ظل عتمة ألقت بظلالها على كل شيء.

الحديث عن عودة آمنة، لا بد أن تتوفّر معه قواعد الأمن التي تأتي مختلفة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، لا سيما أن المجالس كثيراً ما تتحدّث عن أنه حتى وإن انتهت الحرب؛ فالبلاد لن تسلم تماماً كون الجيوب كثيرة.

والجيوب هذه ليست حصراً في بقايا المتمرّدين الذين وبلا شك سيندس بعضهم في البيوت كمدنيين، بل هنالك أيضاً مَن تعاون معهم؛ سواء بالمشاركة في الحرب أو الإرشاد أو مشاركتهم السرقة بشكل أو آخر.

وكشفت هذه الحرب عن أناس جيران وصحبة فوجئ مسامروهم وصحبهم أنهم يتبعون “الدعم السريع”، وليس أدلّ على ذلك من الصور التي تم تداولها لعددٍ من أئمة مساجد بالعاصمة الخرطوم، كانوا يلقون الخطب ويمشون بين الناس بالحسنى كما يبدون، ثمّ سرعان ما انقلبوا عليهم، وباغتوهم برفع البنادق الآلية في وجههم، ولا عجب من ذلك، وقد سبقهم قائد المتمردين وحاشيته وهم ينقلبون على جيرانهم الذين شاركوهم الملح، كما تشاركوا معهم الأفراح.

لذا وحتى تكون العودة آمنة من ناحية أمنية، فبدايةً لا بد من إعادة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات العامة كاملة، والأصوات الآن تتعالى هنا وهناك تنادي بذلك، فمنذ أن حجمت صلاحياته وانحصرت في جمع المعلومات، لم تذق البلاد عافية أمن.

والآن باتت الحاجة ملحّة لذلك، لا سيما بعد انجلاء المعركة للمساهمة في إجلاء غبارها، صحيح أن كل أفراد جهاز الأمن ينخرطون الآن في المعركة، بلا توصيف مؤسسي أو هيكلي، لكن لا بد مما ليس منه بد، ويبدو فعلياً أن الأمور تمضي في طريقها الصحيح، وقد صدر قرار بإعادة اللواء معاش “أحمد علي عوض الكريم” مديراً لهيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة.

إلى جانب الجهاز، لا بد من دور فاعل وطموح للشرطة والمباحث، فكلا الجهازيْن يحتاج الفترة المقبلة بقوة إلى تطهير الأحياء من المندسّين، مواطنين ومتمردين.

يجب القبض على الخلايا النائمة من المواطنين أولاً، فهم أكثر خطورة بعد الحرب، ومثلما هناك مرشدون خونة، بالمقابل ستجدون هناك من الشرفاء من يرشد عنهم، لا سيما أن الغبن الذي لازم النفوس كفيل بتحريك هؤلاء للتبليغ عمّن طعنوهم في ظهرهم وسامّوهم الذل والهوان، وفجعوهم في شرفهم وفي أرواح ذويهم، ثمّ شردوهم في المنافي.

وحتى تكون العودة أكثر أمناً، لا بد من تطبيق ما سبق من النقاط، فتداعيات الحرب أسوأ من خوضها.

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