خبر سار لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة في الكأس السعودي

استعاد الفريق الأول بكرة القدم لنادي الاتحاد، خدمات لاعبه قبل مواجهة الوحدة في كأس السوبر السعودي.

الواحدة يلاقي الاتحاد في المباراة التي ستقام في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بالإمارات.

وظهر اللاعب مهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد، يوم السبت وشارك بها منذ فترة غياب طويلة وبالتحديد من شهر ديسمبر الماضي.

وكان الشنقيطي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام الأهلي المصري، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد تعادل سلبيًا مع التعاون بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك كلا من الهلال والنصر والاتحاد والوحدة في دور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز العميد في 14 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 8 مرات.