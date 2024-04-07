أتلتيك بلباو يحصد كأس ملك إسبانيا على حساب مايوركا بعد غياب 40 عامًا

حصد فريق أتلتيك بلباو بطولة كأس ملك إسبانيا، على حساب ريال مايوركا بركلات الترجيح 4/2.

والتقى أتلتيك بلباو مع نظيره ريال مايوركا في المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كاس ملك إسبانيا.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل دانييل رودريجيز لاعب ريال مايوركا الهدف الأول في الدقيقة 21، بينما نجح أويهان سانست لاعب أتلتيك بلباو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 50.

وبهذا فقد حصد فريق أتلتيك بلباو لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، والأولى بعد غياب دام لمدة 40 عامًا، حيث تُوج الفريق باللقب في عام 1984.