3 مواجهات مثيرة في ختام الجولة 27 من دوري روشن

تشهد منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي إقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يُسدل الستار على هذه الجولة الهامة.

سيكون لدينا الرائد يستضيف الحزم، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث لتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

فريق الحزم يحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 16 نقطة، وهو يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار والبقاء في المنافسة على البقاء في دوري روشن.

بينما يجد الرائد نفسه في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، ويحاول بذل كل جهده لتفادي منطقة الهبوط وتحسين موقفه في الدوري.

المباراة الثانية ستكون بين أبها والفتح، حيث يسعى الفتح لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على الاتفاق.

وبالمقابل، يحتل أبها المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، ويحتاج بشدة لتحقيق الانتصارات من أجل تحسين موقفه في الدوري وتفادي الهبوط.

أما المباراة الثالثة، فستجمع بين الفيحاء والأخدود، حيث يسعى الفيحاء إلى التقدم في جدول الترتيب من خلال تحقيق الفوز على الأخدود.

بينما يجد الأخدود نفسه في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويحتاج بشدة للانتصار من أجل تجنب منطقة الهبوط.

بهذه المباريات الثلاث، يتوقع أن تشهد الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي منافسات قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقفه في الدوري.