ترامب يشبّه نفسه بنيلسون مانديلا

في تصريح مثير للجدل، وصف الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، نفسه بـ”نيلسون مانديلا العصر الحديث”.

جاء هذا التصريح خلال منشور على حسابه في شبكة “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، وقد تلقى ردود فعل متباينة من جانب معارضيه.

يأتي هذا التصريح في سياق محاكمة تواجهها ترامب، حيث وُجهت إليه اتهامات في أربع دعاوى جنائية، من بينها دفع أموال غير قانونية لنجمة أفلام إباحية بهدف التكتم على علاقة ألفتت الانتباه.

ومن المقرر بدء المحاكمة في إحدى هذه القضايا في 15 أبريل.

ترامب، الذي ينتقد بانتظام القاضي خوان ميرشان المكلف بالقضية، انتقد بشدة القيود المفروضة عليه، متهمًا القاضي بانتهاك القانون والدستور.

وفي رسالة طويلة نشرها على منصته الرقمية، قال إنه إذا تم زجه في السجن بسبب قوله الحقيقة، سيفخر بأن يكون “نيلسون مانديلا العصر الحديث”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بـ”مانديلا”، حيث سبق له أن قارن نفسه به في تجمع انتخابي سابق، مما أثار استياءً وانتقادات من قبل منافسيه.

على الصعيد السياسي، انتقدت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن هذه المقارنات بشدة.

ووصفت المتحدثة باسم الحملة، ياسمين هاريس، تصريحات ترامب بأنها “أنانية لدرجة مثيرة للدهشة”، مضيفة أنها تعكس “انعدام المسؤولية”.

تبقى هذه التصريحات جزءًا من الحملة الانتخابية المثيرة في الولايات المتحدة، حيث يتابع الناس عن كثب كيف ستؤثر هذه الأحداث والتصريحات على الرأي العام والنتائج الانتخابية المرتقبة.