رقم سلبي يهدد النصر قبل مباراة الهلال

تتأهب الجماهير السعودية لمباراة النصر أمام الهلال المقرر لها مساء غدًا الإثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

النصر يواجهه رقم سلبي قبل مباراة الهلال بعد خسارته آخر 4 مباريات بين الفريقين.

البداية كانت بربع نهائي كأس الملك خلال نفس الموسم الذي شهد فوز الهلال (2-1)، قبل أن يرد “الزعيم” اعتباره على مستوى الدوري السعودي بالفوز في مباراة الدور الثاني برباعية دون رد.

وفي الموسم التالي، تعادل الفريقين (2-2) بالجولة العاشرة، قبل أن يفوز الهلال بالأسبوع 25 بنتيجة (2-0).

وواصل “الأزرق” تفوقه بتحقيق فوز كبير خلال الجولة 15 من النسخة الحالية بدوري المحترفين بنتيجة (3-0).

آخر فوز حققه النصر أمام الهلال يعود إلى الجولة الثامنة موسم 2021-2022، وكان بنتيجة (2-0)، ومنذ ذلك الحين خسر في 4 مباريات وتعادل مرة

واحدة.