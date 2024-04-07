“النرجس” أكثر الأحياء تداولاً في البورصة العقارية خلال أسبوع

تصدر حي النرجس في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في البورصة العقارية خلال أسبوع بقيمة صفقات تخطت 234 مليون ريال.

واحتلت الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية بالبورصة العقارية خلال أسبوع، حيث ضمت القائمة 5 أحياء من الرياض.

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وفي المركز الثاني بالقائمة جاء حي نمار بقيمة صفقات تجاوزت 130.7 مليون ريال، فيما جاء حي الخير بالمركز الثالث بأكثر من 97.4 مليون ريال.

وضمت القائمة حي بدر في المركز الرابع بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 76.4، وفي المركز الخامس والأخير بقائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية بالبورصة العقارية جاء حي الوسام بقيمة صفقات اقتربت من 50 مليون ريال.

البورصة العقارية في أسبوع

وبلغ عدد الصفقات في البورصة العقارية خلال أسبوع 5008 صفقة، بقيمة وصلت إلى أكثر من 5.8 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى 17350405 متر مربع.

وكان أعلى سعر سجل للمتر خلال أسبوع عبر البورصة العقارية 88226 ريال، فيما كان متوسط سعر المتر 336 ريال.