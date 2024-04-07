نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على إنتر بعد فشل انتقاله لدوري روشن

يسعى نجم مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال، لخوض تجربة جديدة مع إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وبعد فشل انتقاله إلى الدوري السعودي أو دوري الدرجة الأولى الفرنسي في يناير الماضي، قرر مارسيال عرض خدماته على إنتر ميلان بشكل مباشر.

يأتي ذلك في ظل انتهاء عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، وعدم رغبة النادي في تفعيل بند التمديد لموسم آخر.

ويرى إنتر ميلان في مارسيال فرصة مناسبة لتعزيز خط هجومه، خاصة مع احتمالية رحيل كل من أليكسيس سانشيز وماركو أرناوتوفيتش.

ولكن، قد تواجه صفقة انتقال مارسيال إلى إنتر بعض التحديات، حيث لم يقدم اللاعب مستويات مميزة هذا الموسم، كما أنه يعاني من إصابة متكررة في الفخذ.