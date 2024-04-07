ليبيا تتحرى هلال عيد الفطر المبارك في 28 رمضان

أعلنت السلطات الليبية عن استطلاع هلال شهر شوال، في 28 رمضان، على عكس المتعارف عليه، ما أثار حالة من الجدل الواسعة.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن استطلاع هلال عيد الفطر المبارك في 28 رمضان، جاء بعد حالة اللغط التي حدثت في إثبات رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

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وأضافت في بيان عبر صفحتها بموقع “فسبوك”: “أنه نظرًا لتأخرنا ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يومًا، يطلب منكم التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج؛ لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان”.

وبدأت ليبيا صيام شهر رمضان هذا العام في 12 مارس الماضي، على عكس أغلب الدول العربية والإسلامية التي سبقتها بالصيام وبدأت في 11 مارس، ليصبح وقت استطلاع هلالها يوم 28 رمضان، بينما يوافق 29 رمضان في دول الجوار.