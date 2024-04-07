مصادر لـ«الوئام»: رونالدو يوافق على تمديد عقده من النصر

كشفت بعض المصادر الخاصة عن موافقة وترحيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على تمديد عقده مع العالمي.

وأكدت المصادر أن رونالدو يرغب في البقاء مع النصر لأطول فترة وسط شعوره بالراحة مع الفريق.

ويقدم رونالدو مستويات مميزة مع النصر منذ انضمامه إلى صفوف العالمي ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

يقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، موسما خيالية قد يتوجه بالعديد من الأرقام القياسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا ووفقًا لحساب “Twitugal”، أصبح رونالدو أقرب إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، حيث يمكن أن يصبح أول لاعب يفوز بلقب الهداف في 4 دوريات مختلفة.

ولا يمر النصر بأفضل فتراته هذا الموسم، حيث كان قد تم إقصاء العالمي من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب العين الإماراتي بركلات الترجيح.