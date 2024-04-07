أزمة مبابي وإنريكي تتصاعد قبل لقاء برشلونة

دخلت العلاقة بين الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان مع مدربه لويس إنريكي لطريق مسدود.

كشفت تقارير صحفية أن علاقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع مدربه لويس إنريكي شهدت توترا قبل مباراة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بي إس جي ضد برشلونة يومي 10 و16 أبريل الجاري في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فيديو للقاء بين إنريكي ومبابي عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية في مباراة باريس وكليرمون فوت، أمس السبت، في الجولة ال28 من الدوري الفرنسي.

ورصدت الكاميرات عقب المباراة، مبابي يتبادل الكلمات مع إنريكي بغضب، وظهر اللاعب الفرنسي يشير بيديه أكثر من مرة، كدليل على انزعاجه من قرارات المدرب الإسباني.

وأوضحت أن رغم عدم الاعتراف علنا بوجود أزمة بين الطرفين، إلا أن الوجوه والتصرفات تشير إلى أن العلاقة بينهما غير ودية.

وبدأ مبابي اللقاء على مقاعد البدلاء في ظل رغبة إنريكي في منح الفرصة للبدلاء والعناصر الشابة أمام متذيل الدوري الفرنسي، لكنه شارك في الدقيقة 69، بدلا من زميله راندال كولو مواني.