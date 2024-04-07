تاليسكا يطمئن جماهير النصر بخبر سار

كشف ثامر الشهراني المتخصص في إصابات الملاعب ، آخر تطورات إصابة محترف النصر، النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا

وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتقرر خضوعه لعملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية.

ونشر “الشهراني” فيديو للنجم البرازيلي أثناء خوض فترة التأهيل، وعلق عليه قائلا: “معلومة إلى جماهير النصر، سيعود تاليسكا للجري قريبًا”.

وأوضح ثامر الشهراني: “أنهى نجم النصر 4 أسابيع من العملية بتقدم ملحوظ، وسيبدأ الجري في الفترة القريبة القادمة”.

وكان تاليسكا قد أعلن في وقت سابق نهاية موسمه مع النصر بسبب طول مدة التعافي من الإصابة التي ضربته مؤخرا.

وتمثل إصابة تاليسكا ضربة قوية لموسم النصر، خاصة أنه أحد أهم الركائز الأساسية تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو.