عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ومطالب استقالة نتنياهو تُشعل الاحتجاجات

تتواصل الاحتجاجات داخل إسرائيل، وذلك للتظاهر ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع وصول الحرب الإسرائيلية في غزة إلى نصف عام.

وقال المنظمون، إن نحو 100 ألف شخص تجمعوا عند مفترق طرق في تل أبيب أعيدت تسميته بساحة الديمقراطية، منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل العام الماضي.

وطالب المتظاهرون، بتنظيم انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع اليوم الأحد.

ونظمت مسيرات أيضا في مدن أخرى، حيث شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في واحدة في كفار سابا قبل مغادرته لإجراء محادثات في واشنطن.

واندلعت اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة في مسيرة تل أبيب وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد المتظاهرين.

وفي وقت لاحق، انضم إلى المتظاهرين في تل أبيب عائلات الرهائن في غزة وأنصارهم.