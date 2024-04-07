برشلونة بالقوة الضاربة أمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الأحد، عن ملامح قائمة برشلونة الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في إطار ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2023-24.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج جاهزان لمواجهة باريس سان جيرمان فى موقعة دوري أبطال أوروبا، حيث يلجأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لاستخدام الدنماركي كريستنسن بخط الوسط، لتعويض أزمة لاعب الوسط المدافع بغياب الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي بيدري ودي يونج وكريستنسن تدربوا دون مشاكل بهدف تواجدهم ضد باريس

وتابعت، دي يونج كان صاحب المشاعر الأفضل حيث تدرب بشكل كامل مع المجموعة، بيدري وكريستنسن قاموا بجزء من التدريبات.