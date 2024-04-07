ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و175 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 184 على التوالي إلى 33.175 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.886 جريحًا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 38 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 71 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من مخيم النصيرات جراء تعرضهم لغارة جوية إسرائيلية، كما أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع.