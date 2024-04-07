اجتماع تنسيقي لرباعي السوبر السعودي

عُقد اليوم في أبوظبي الاجتماع الفني لكأس الدرعية للسوبر السعودي حيث تمت مناقشة كل الأمور التنظيمية المتعلقة بمباراتي نصف النهائي.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر السعودي، التي تقام لأول مرة بنظام مشاركة 4 أندية، وهي: الهلال والاتحاد والنصر والوحدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في مباراة قوية بكأس السوبر السعودي 2023، حيث إن الاتحاد هو حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز للتأهل إلى النهائي ومواجهة الفائز من ديربي الهلال والنصر في نصف النهائي الآخر.

كما يتأهب الهلال للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لهذا العام، بعد فوزه بلقب كأس الملك 2023، في حين يشارك فريق النصر كونه وصيفَ الدوري السعودي في الموسم الماضي.