تفاصيل لائحة كأس الدرعية للسوبر السعودي

عقد اليوم الأحد الاجتماع التنسيقي الخاص ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وبحسب اللائحة فإن مباريات كأس السوبر ستكون بـدون أشواط اضافية

في حال تعادل الفريقان سـتذهب المباراة مباشرة الى ركلات الترجيح.

وأبرم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة الوسائل، اتفاقية مع شركة الدرعية لتسمية كأس السوبر السعودي في نسختها لهذا العام باسم “كأس الدرعية”، حيث ستُقام البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل الحالي، بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير الشراكات ودعم التنافسية الاستثمارية، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع الدرعية، والذي سيسهم في تعزيز الجهود الرياضية والترويجية للمملكة.