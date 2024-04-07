البنك الدولي: إعمار غزة سيحتاج إلى سنوات والتكاليف المرصودة أعلى من الأضرار

أكد البنك الدولي، أن إعادة إعمار قطاع غزة الذي تضرر جراء الحرب المندلعة منذ 7 أشهر سيحتاج إلى سنوات.

وأوضح أن التكاليف المرصودة للأمر، ستكون أعلى بكثير من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي قُدرت بنحو 18.5 مليار دولار.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، أكد أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية قدرت بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022.

يُذكر أن منظمة العمل الدولية، أكدت في وقت سابق، أن الحياة الاقتصادية في غزة تدمرت بشكل شبه كامل.