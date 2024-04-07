مبابي عن مواجهة برشلونة: لن أختبئ

كشف كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن آخر استعدادت فريقه لموجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يستضيف برشلونة، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب حديثة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وقال مبابي عبر صحيفة Telefoot الفرنسية: “إنه وقت اللاعبين العظماء، أنا مستعد وكالعادة لن أختبئ”.

وأضاف: “في كل عام، تمثل هذه الفترة نقطة تحول في الموسم، في نهاية شهر أبريل، سيكون لدينا إشارة إلى نوع الموسم الذي سنشهده”.

وأتم: “أنا متأكد من أننا سنقدم كل ما لدينا، بينما النتيجة بيد الله”.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل المقبل.