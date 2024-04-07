مركز الملك سلمان يغيث 415 مليون فرد من 55 دولة

أعلن مركز الملك سلمان، إغاثة أكثر من 415 مليون فرد عبر تنفيذ 501 مشروع إغاثي بمجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي شملت 55 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار أمريكي.

وعمل المركز على تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأطراف الصناعية للمصابين في محافظة مأرب اليمنية، مع تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي للحفاظ على حياتهم في محافظة المهرة باليمن، إلى جانب مستشفى بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، إضافة إلى دعم معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود الذي يؤثر على الوظائف الحيوية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قطاع غزة بفلسطين، وتجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة وتوفير خدمة الصيانة لها في السودان، وإنقاذ حياة مرضى السرطان من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وذلك في إطار المساعدات الصحية.

أما عن المشاريع الغذائية، نفذ المركز في عدد من الدول المستفيدة لمكافحة سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات وتهيئة العديد من المرافق الصحية لعلاج سوء التغذية، وتنفيذ حملات توعوية حول النظام الغذائي الصحي وطرق الوقاية من سوء التغذية لتقليل معدل الوفيات لأقل من خمس سنوات في بعض الدول.

وبشأن مشاريع المياه والإصحاح البيئي وفر المركز مصادر للمياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في المجتمعات الأشد احتياجاً، كما عمل على تصريف المخلفات والنفايات بطريقة آمنة وصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول.

يأتي ذلك في ظل تصدر السعودية للمجال الإنساني في العالم، حيث أنها سبّاقة في تقديم يد العون ومساندة المتضررين والمحتاجين.

ويحتفي في هذا اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة بيوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام.