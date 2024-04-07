“البيئة”: ارتفاع حجم المخزون المائي للسدود لـ 829 مليون م3.. وهو الأعلى منذ 14 عامًا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى 829 مليون م3 وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 5 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن هذا الارتفاع يُعد الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة سقوط الأمطار على مناطق السعودية ولمدة 10 أيام متواصلة، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض، فيما حصدت بحيرات السدود، 243 مليون م3، بحسب البيان.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق، عن متوسط هطول الأمطار في مناطق السعودية المختلفة، في عام 2023م، حيث سجل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103 ملم.