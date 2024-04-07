برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي برشلونة استقر على استمرار سيرجي روبيرتو في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، قد يرحل مجانًا نهاية الموسم إذا لم يتم تجديده لأي نادٍ دون الرجوع إلى الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الأحد، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا روبيرتو برغبتهم في تجديد عقده لمدة موسم آخر، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن تجديد عقد اللاعب جاء بناء على توصية من جانب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، الذي يراه أحد أهم العناصر مع البلوجرانا، كما أنهم سعداء بكيفية قيادته للفريق الأول، ويقدرون مشاركته وقيادته في غرفة الملابس