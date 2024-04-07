عضو المركز الوطني للأرصاد: التغير المناخي سيحول جازان إلى جنة الله في الأرض

أكد عضو مجلس الشورى ومجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منصور المزروعي، أنه حدثت أمطار قوية للغاية خلال الآونة الماضية، والنقطة الهامة التي يجب ذكرها أنه هناك تغيرات مناخية في حالة واحدة وهو ما تكرر سابقًا في الإمارات وهذا دليل على وجود تطرف مناخي.

وأضاف “المزروعي” في تصريحات لـ”العربية FM”، أن نسبة الزيادة في الأمطار في الجنوب وخصوصًا في جنوب الرياض تصل إلى أكثر من 30 % وستزيد خلال الآونة المقبلة، ولكن المطر في السعودية بشكل عام سيشتد وبخاصة في جنوب المملكة.

وأوضح “المزروعي”، أن جازان ستصبح جنة الله في الأرض عبر الأمطار التي ستنعش الناس وتقوي من الزراعة ومن الممكن أن تستخدم تلك المياه حتى كياه للشرب، كما أن التغير في أنظمة الطقس من الممكن أن يحولها إلى المناطق الاستوائية.