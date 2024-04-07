ماذا نأكل بعد انتهاء الصيام؟

كل فترة صيام يجب أن تختتم بطريقة صحيحة؛ للحفاظ على فوائدها الإيجابية على الجسم والعقل.

وللحصول على أقصى فائدة، يُنصح بتخفيض فترة الصيام للانتهاء منه بشكل آمن، ثم إعادة إدخال الطعام بتدريج للنظام الغذائي.

ووفقًا لموقع “darebee” للياقة البدنية، يساعد هذا النهج في تجهيز الجسم وإعادة تعبئته بالعناصر الغذائية، كما يمنع زيادة الوزن التي قد تتبع الأنظمة الغذائية المقيدة.

ويقول الموقع إنه بعد فترة الصيام، يتطلب جسمنا تركيزًا على الألياف والبروتين النباتي والدهون الصحية، مع تسهيل الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

وبعد ذلك، يمكن تدريجيًا إدخال الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الحيوانية إلى النظام الغذائي.

ومن الجيد أيضًا النظر في نظام صيام متقطع، لتسهيل عملية التعافي والانتقال إلى نظام غذائي طبيعي بعد الصيام.

وفي النهاية، ينبغي علينا تعزيز عاداتنا الغذائية بعد الصيام من خلال تناول الطعام ببطء وتدريجيًا، واستكشاف الأطعمة ببراعم التذوق لتحفيز التفاعل الإيجابي معها.