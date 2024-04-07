مدرب الاتحاد: مباراة الغد أمام الوحدة لها طابع خاص ولدينا فرصة لحصد لقب السوبر السعودي

تحدث مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد، عن استعداد فريقه لمباراة الوحدة في كأس الدرعية للسوبر السعودي، مشيرًا إلى أن العميد لديه فرصة من أجل حصد اللقب.

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة، غدًا الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب آل نهيان، نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال مارسيلو جاياردو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “فترة الإعداد كانت قصيرة، لكننا اعتدنا هذه التحديات في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف: “نعرف الوحدة جيدًا والمباراة الأخيرة أمامهم في الدوري كانت صعبة، لكن مباراة الغد سيكون لها طابعًا خاصًا وعلينا أن نكون أكثر جاهزية”.

وأكد: “جاهزون لمباراة الغد من أجل الفوز والعبور إلى النهائي، وأعتقد أن لدينا فرصة لحصد اللقب”.

وأختتم: “كلمة السر في المباراة الدفاع الجيد، والمنظم ثم استغلال جميع الفرص التي تأتي”.

وفي سياق متصل قال أحمد حجازي لاعب الاتحاد: “لقب السوبر أحد أهدافنا فيما تبقى من الموسم بجانب كأس خادم الحرمين، الشريفين وتحسين مركزنا في الدوري”.

وأختتم: “متحمسون للغاية للمباراة والفوز غدًا، فريق الوحدة جيد وقوي وعمل مباريات قوية الفترة الأخيرة”.