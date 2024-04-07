جيسوس: الهلال والنصر يعرفان بعضهما جيدًا و أتمنى تقديم مباراة تليق بالكرة السعودية

أكد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، أنه لم يكن هناك وقت كافي للاستعداد لمواجهة النصر، مشيرًا إلى الفريقين يعرفان بعضمها جيدًا.

الهلال يستعد لمواجهة النصر، غدًا الإثنين، في المباراة التي تقام بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “لم يكن هناك وقت كافي للاعداد للمباراة، كما هو حال فريق النصر، فقد أصبح الفريقين مابين مباريات كثيرة، ووقت قليل جدًا في الاعداد، وندخل بعدها في مباريات آخرى”.

وأضاف: “مباراة الغد والإعداد لها، هو فقط التدريب الوحيد الذي سنخوضه هو اليوم، والفريقين يعرفان بعضهما بشكل جيد”.

وواصل: “وأتمنى أن تكون مباراة نصف نهائي تليق بالكرة السعودية، وأن يستمتع الجماهير بالمباراة، وفريقين كبار يملكون لاعبين وأمكانيات عالية للغاية، سيتوجهوا في مباراة مهمة غدًا”.

وأضاف: “أي بطولة تعتبر مهمة، وتحاول حصد لقبها، وهي أحد البطولات التي حققتها في فترتي الأولى مع نادي الهلال، وأكيد بطولة هامة مثل أهمية بطولة الدوري والبطولة الآسيوية، كونها بطولة وتُسجل بأسم الهلال، سنسعى جاهدين أن نصل للنهائي”.

وعن الانتصارات المتتالية قال: “نشعر بالفخر أننا وضعنا اسم الهلال في مقدمة مصاف أندية العالم من ناحية الانتصارات المتتالية، والأمر الذي حفزنا أن نبحث عن الانتصارات المتتالية هو أنها تقربنا كل مرة من أهدافنا الرئيسية”.

وأختتم: “لا يوجد فريق في العالم لا يُهزم، لذلك في يوم سيقف هذا الرقم عن حد مُعين، ولكن نحن استطعنا أن نضع أسماءنا وأسماء اللاعبين، في مقدمة أندية العالم”.