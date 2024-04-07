بركان “إتنا” ينفث حلقات دخانية في سماء إيطاليا

شهدت إيطاليا ظاهرةً طبيعيةً غريبةً تمثلت في ظهور حلقات دخانية على شكل دوائر في سمائها، مصدرها بركان “إتنا”، أحد أنشط البراكين في العالم.

وأوضح العلماء أن هذه الظاهرة النادرة ناتجة عن إطلاق مستمر للأبخرة والغازات من البركان، وهو ما لا يحدث بهذا الشكل في أي بركان آخر على وجه الأرض.

وبحسب المعلومات، ظهرت الحلقات الدخانية من حفرة جديدة فُتحت يوم الثلاثاء على قمة إتنا.

يقع جبل إتنا على الساحل الشرقي من جزيرة صقلية، بالقرب من مدينتي ميسينا وقطانية، ويُعدّ من أكبر البراكين النشطة في أوروبا.

يُعرف إتنا بنشاطه البركاني المستمر، الذي يُنتج ثوراتٍ بركانيةً متكررة، بعضها مدمرٌ، لكن غالبيتها لا تشكل خطرًا كبيرًا على السكان.

ويعيش الآلاف من الناس على المنحدرات والمناطق المحيطة بجبل إتنا، مُتعايشين مع هذا البركان النشط، مُستفيدين من خصوبة التربة البركانية، ومُتذوقين لجمال ثوراته البركانية، التي تُضفي على سماء إيطاليا لمسةً من الإبداع والجمال.

وتُعدّ هذه الظاهرة الغريبة التي شهدتها إيطاليا مؤخرًا دليلًا على عظمة الطبيعة وقدرتها على إبداع أجمل المشاهد، حتى في أكثر الظواهر عنفًا.