سالم الدوسري: مواجهة النصر صعبة وحصد السوبر السعودي من أهم أهداف الهلال

أكد سالم الدوسري لاعب الهلال، بأن مباراة النصر صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن بطولة السوبر السعودي من أهم أهداف نادي الهلال هذا الموسم.

الهلال يستعد لمواجهة النصر، غدًا الإثنين، في المباراة التي تقام بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال الدوسري في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “سعيد بتواجدي في أبو ظبي بلدي الثانية، وإن شاء الله سنتأهل غدًا، والمباراة صعبة على الفريقين، والفريق الذي سيفعل أقل الأخطاء سيحسم المباراة لصالحه”.

وتابع: “توقعي بالنسبة للمباراة هو 50% لكل فريق، وبطولة السوبر من أهم أهداف الهلال في هذا الموسم، وإن شاء الله سنتأهل”.

وأختتم: “قدر كل لاعب هلالي هو اللعب تحت الضغط، ومسئولية، والأهم من هذا هو المنافسة على جميع البطولات، هناك تعب وضغوطات، وأرهاق ولكن لكل مجتهد نصيب”.