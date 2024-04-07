“الأراضي البيضاء”: فوترة 332 مليون م2 خلال الربع الأول من 2024

أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن إنجازات هائلة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تمّ فوترة ما يزيد عن 332 مليون متر مربع من مساحات الأراضي البيضاء في المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تمّ استكشاف وتسجيل أكثر من 10 مليون متر مربع من مساحات الأراضي داخل النطاقات المعلنة للمدن في المرحلتين الأولى والثانية، واكتمال تطوير أكثر من 8.2 مليون متر مربع من الأراضي الخام، ودخول ما يزيد عن 19 مليون متر مربع من الأراضي حيز التداول في المعروض العقاري أو بدأت في أعمال التطوير.

وأكد البرنامج على دوره في تحقيق أهدافه في تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المُعلنة، وزيادة المعروض العقاري من خلال دخول الأراضي المفوترة إلى حيز التداول، والحد من الاحتكار للأراضي؛ باستكشافه لمساحات تنطبق عليها الرسوم وتسجيلها.

وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي تواجه بعض المُلاك، ضمن التوجه الاستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل:

المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثانية: الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ووفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.