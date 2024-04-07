مرسيدس و”بي واي دي” تطلقان سيارة كهربائية فاخرة جديدة نهاية العام

تستعد شركة “مرسيدس” بالتعاون مع “بي واي دي” لإطلاق سيارة كهربائية فاخرة جديدة قبل نهاية هذا العام. وقد رصدت السيارة الكهربائية الجديدة من العلامة التجارية “Denza” أثناء اختبارها في شوارع شتوتغارت، مما لفت انتباه المارة.

تأسست العلامة التجارية “Denza” كمشروع مشترك بين “مرسيدس” و”BYD” في عام 2010، وخفضت “مرسيدس” حصتها إلى 10% فقط، مما أتاح لـ “BYD” السيطرة على الحصة الباقية بنسبة 90%.

وتعتبر “Denza” واحدة من أولى الشركات التي ركزت على تخفيض انبعاثات المركبات، حيث كانت “BYD” شركة عملاقة في مجال البطاريات.

وتطلق “Denza” سيارتها الجديدة “Denza D9 MPV”، كما تقدم سيارتي “Denza N8” و “Denza N7”. وتهدف للتنافس مع طراز “Model Y” من “تسلا”، حيث قامت بإطلاق سيارة “Denza N7” الجديدة بخصم 20% من النموذج السابق.

ومن المتوقع طرح النموذج الجديد للبيع بحلول نهاية العام، وتعتبر “BYD” أن النموذج الجديد سيلعب دورًا أساسيًا في توسيع نطاق “Denza” عالميًا.

وفي الوقت نفسه، ترى “BYD” أن مركبات الطاقة الجديدة دخلت جولة حاسمة، مما أدى إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.