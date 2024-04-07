لماذا يشعر البعض بالانتفاخ بعد تناول السلطة؟

حتى تناول شيء صحي مثل السلطة يمكن أن يسبب للبعض انتفاخًا. لكن، كيف يحدث هذا وكيف نعالجه؟ هذا ما يوضحه موقع “Health Shots“.

لماذا يحدث الانتفاخ بعد تناول السلطة؟

الشعور بالانتفاخ بعد تناول السلطة أو الخضار في حد ذاته يمكن أن يكون سببه عدة عوامل، كما يوضح خبير التغذية الهندي نوبور باتيل.

1. نسبة عالية من الألياف

الخضروات الغنية بالألياف، وخاصة البروكلي والقرنبيط، قد تجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات إذا كنت تأكلها بكميات كبيرة أو إذا لم يكن جسمك معتادًا عليها، كما يقول الخبير.

2. الخضروات النيئة

بالمقارنة مع الخضروات المطبوخة، قد يجد بعض الناس صعوبة أكبر في هضم الخضروات النيئة، والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ أو الغازات.

3. ابتلاع الهواء

قد ينتج الانتفاخ عن ابتلاع الهواء، والذي يمكن أن يحدث أثناء تناول الطعام بسرعة أو بدون مضغ الطعام بالكامل.

4. عدم تحمل الطعام

بعض الأشخاص حساسون أو غير متسامحين مع بعض الخضروات أو المواد المستخدمة بانتظام.

كيف تتجنب الغازات أو الانتفاخ بعد تناول السلطة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة انتفاخ السلطة، وإليك بعضًا منها:

1. ارفع مستوى كمية المياه التي تتناولها

جسمنا مليء بالعصارات الهضمية، وشرب الكثير من الماء يساعد في الحفاظ على كمياتها المثلى في الجسم.

أيضًا، أي شكل من أشكال الألياف القابلة للذوبان (الموجودة بشكل رئيسي في الحبوب والمكسرات والبذور وبعض الفواكه والخضروات) يجذب الماء. هذا يعني أنه إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فلن تتدفق الأشياء في جسمك، وسينتهي بك الأمر بمشاكل مثل الانتفاخ أو الغاز أو الألم.

هذا لا يعني أن تبدأ في شرب الكثير من الماء أثناء تناول وجباتك. عندما تشرب الماء مع الطعام، فإنك تخفف من تأثير العصارات الهضمية في الجسم، مما يعني أنها تفقد قوتها الهضمية. وبدلًا من ذلك، يمكنك استهلاك الحد الأدنى من السوائل مع وجباتك، والشرب بحرية مع وجود فجوة زمنية بعد وجباتك.

2. امضغ طعامك جيدًا

في كثير من الأحيان، نحن في عجلة من أمرنا لتناول وجبة الإفطار أو الغداء أثناء التنقل. خذ وقتك الكامل لمضغ طعامك بشكل صحيح حتى يصل إلى قوام شبه سائل.

يبدأ الهضم في فمك. لذلك، إذا لم تبدأ في تكسير طعامك في الفم، فسيصبح من الصعب هضمه عندما يصل إلى أمعائك.

3. تغيير طريقة تناول الطعام

استبدل تلك الوجبات أثناء التنقل بتلك التي تجلس فيها بشكل مريح وتشعر بالهدوء.

الإجهاد يعيق العمليات الهضمية. لذلك، إذا كنت تأكل عندما لا يكون جسمك مستعدًا للطعام، فسيؤدي ذلك إلى سوء الهضم ومشاعر غير مريحة.

4. إطعام جسمك البكتيريا الجيدة

ندرك جميعًا أن أمعاءنا تحتوي على الكثير من البكتيريا الصحية، وتساهم كثيرًا في عملية تكسير الألياف.

اللبن الرائب والزبادي والمخلل مصادر ممتازة للبكتيريا الجيدة، وسيؤدي وجودها في حياتك اليومية إلى تسريع عملية الهضم بالنسبة لك، مما يساعد على الحد من مشاكل مثل الانتفاخ بعد تناول السلطات.

5. الذهاب في نزهة قصيرة

بعد تناول سلطتك، يمكنك الذهاب في نزهة قصيرة، أو الانغماس في بعض التمدد الخفيف.

يمكن أن يساعد القيام بأي شكل من أشكال التمارين الخفيفة بعد تناول السلطة في تخفيف عضلات الأمعاء وسيساعد في إطلاق أي غاز محاصر.

6. اطهو بعض الخضروات في سلطتك

عندما تضع درجة الحرارة أو الحرارة على بعض الخضروات في سلطتك، فإنك تساعد في تكسيرها، مما يسهل هضمها في الجهاز الهضمي.

7. تدليك بطنك

جرب تدليك بطنك إذا كان إجراء تعديلات على النظام الغذائي لا يخفف من الانتفاخ. هذا التمرين من خلال القيام بذلك ، يمكنك يخفف مرور الطعام عبر الأمعاء ويقلل الألم.