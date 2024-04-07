بمشاركة الدوسري.. تفاصيل مران الهلال الختامي قبل مواجهة النصر

أنهى كبير آسيا مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر، غدًا في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال يستعد لمواجهة النصر، غدًا الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح المدير الفني جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية، على جزء من الملعب.

وتركزت الحصة التدريبة على الجانب الفني والتكتيكي، وشهد المران متابعة الرئيس فهد بن سعد بن نافل.

وشارك ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وأختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة.

توجه اللاعبين فور نهاية المران لمقر إقامتها تأهبًا لخوض مباراة الغد أمام النصر،