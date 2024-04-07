ما هو الأوتازمبيك؟ مشروب إنقاص الوزن الذي اجتاح “تيك توك”

شهدت هوليوود جنونًا بسبب منتج جديد يدعى “الأوتازمبيك”، حيث ادعى مشاهير “تيك توك” ابتكار نسخة طبيعية من طريقة فقدان الوزن غير الرسمية. يتضمن المشروب مزيجًا من الشوفان، الماء، عصير الليمون، والقرفة.

ووفق صحيفة “إندبندنت”، يتحدث الناس عبر الإنترنت عن “تحدي الأوتازمبيك لمدة 30 يومًا”، حيث يستهلكون الخليط يوميًا لمدة شهر لاختبار فعاليته في فقدان الوزن.

تشير التقارير إلى أن تناول الشوفان يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويمتاز بارتفاع محتواه من الألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع.

ومع ذلك، يحذر المستخدمون من استخدام الأوتازمبيك كبديل للوجبات الرئيسية، ويشددون على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية والصيام بانتظام.

ووفقًا لتقرير، يحتوي المشروب على 140 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارًا منخفض السعرات الحرارية. لكن، تحذر أخصائية التغذية ناتالي ريزو، وفق “إندبندنت”، من خطورة خفض السعرات الحرارية بشكل كبير، مما قد يزيد من الشعور بالجوع ويعيق جهود فقدان الوزن.

ورغم فوائد الشوفان المعروفة، فإنه ليس هناك دليل قاطع على فعاليته في إنقاص الوزن. وتوصي “ريزو” بتناول الشوفان بشكل تقليدي بدلًا من مزجه في مشروب، مشددة على أن الوزن المثالي يتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة بانتظام.