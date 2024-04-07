تافاريس يقود الرائد للفوز على الحزم في دوري روشن

نجح فريق الرائد في تحقيق الفوز على الحزم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الرائد مع نظيره الحزم في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بالجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وسجل هدفي الرائد في شباك الحزم اللاعب جوليو تافاريس في الدقيقتين 35، 46 من زمن اللقاء.

وحصد فريق الرائد ثلاث نقاط في رصيده، وارتقع إلى النقطة 30 محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وخاض الرائد 27 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، بينما تعرض للهزيمة 13 مرة خلال مشواره في بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 16 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 27 مباراة، وفاز في مباراتين فقط، وتعادل في 10 مواجهات، فيما خسر في 15 لقاء.