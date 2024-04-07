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فريق التحرير

8 أبريل 2024

رئيس الهلال السابق: الهلال والنصر من أهم الدربيات في العالم وإقامة السوبر في الإمارات ممتاز

رياضة
رئيس الهلال السابق: الهلال والنصر من أهم الدربيات في العالم وإقامة السوبر في الإمارات ممتاز

أكد الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهلال السابق والرئيس العام لرعاية الشباب سابقًا، بأن ديربي الهلال والنصر من أهم ديريبات العالم، مشيرًا إلى أنه الهلال من أبرز الأندية في العالم.

الهلال يستعد لمواجهة النصر، اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام  على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال رئيس الهلال السابق في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: “الهلال والنصر من أهم الدربيات في العالم العربي، وربما في العالم وتاريخ كبير”.

وتابع: “دائما اكتب كل لقاءات الهلال والنصر أول واحد حتى قبل ما اتابع من الذي سجل الأهداف في كل لقاء للهلال”.

وواصل: “أحب الهلال يمتلك كل الارقام القياسية في المملكة، واول ما بدات أتابع كان النصر سابق الهلال في مباريات الفوز والحمد لله الهلال تفوق وصار يمتلك الآن تقريبا كل الأرقام القياسية مع كل الأندية السعودية”.

وأكد: “والهلال والنصر من أهم المباريات التي أتابعها، الإمارات بلد غالي علينا في السعودية، وإقامة بطولة كأس السوبر السعودي، مناسبة ممتازة، وإن شاء الله الفوز يكون من نصيب الهلال”.

وعن ذكرياته تشجيعه للهلال قال: “يمكن أول ثلاث بطولات للهلال أنا لم أراها، قبل ما اتولد، لكن لما رجعت للرياض حضرت أول بطولة للدوري عام 78 حضرت كل بطولات الهلال، بدأت أشجع الهلال كان رابع نادي في البطولات إلا أن صار الاول بفارق كبير”.

وأضاف: “وصار في رأيي من أبرز الأندية في العالم، ولديه أرقام قياسية حتى على مستوى العالم، حتى قبل تحقيقه الفوز في الثلاثين مباراة الأخيرة، أنا اعتبرالرقم الإعجازي لنادي الهلال أنه من حوالى 45 سنة، ما مرت سنتين للهلال ورا بعض من غير بطولة”.

وأكمل: “يمكن أتوقع ريال مدريد أو الأهلي المصري هما الناديين الوحيدين في الـ45 سنة ما مرت سنتين ورا بعض من غير بطولة”.

وعن بطولة الدوري: “البطولة قريبة إن شاء الله من الهلال، ولكن البطولات الثانية أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في ظل إصابة إلكسندر ميتروفيتش التي أخشى أن تكون إصابة طويلة، ويغيب فترة كبيرة، وليس السوبر ومباراتي العين فقط”.

وعن أكثر المباراة الإثاراة بين الهلال والنصر: “كانت مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 3/،3 أتذكرها لأنها كانت انطلاقة الهلال للدوري في أول دوري في تاريخ  المملكة، لأن قبلها النصر دايما كان يفوز على الهلال وكانت أول مرة الهلال يتعادل مع النصر”.

وأوضح: “وهناك أشخاص من النصر سعداء بهذا التصريح لأن بالرغم من أن هذا يبين كيف طلع الهلال بجهود روؤسائه وتشجيع جمهوره من رابع نادي في المملكة في البطولات إلى سيطرة الآن”.

وأختتم: “ولا أشعر بالضيق من اتهام الهلال بالتحكيم والدعم، وهذا الأمر سخيف للغاية وسهل الدفاع عنه، وسهل إثباته بأن هذا غير صحيح، إذا كانت مثلا جماهير أندية آخرى يريحها هذا الأمر، لكي يقنعوا أنفسهم لماذا الهلال متفوق؟”.

 

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