إطلاق مشروع تطويري للبيئة العمرانية لمقابر الرياض

أعلن فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، إطلاق مشروع تطويري للبيئة العمرانية لمقابر مدينة الرياض على عدة مراحل بهدف التسهيل على المشيعين والزوار.

وقال بن عيّاف في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “بدأنا المشروع في مقبرة الشمال، وبإذن الله سيعمم على جميع مقابر الرياض بعد اكتمال التجربة”.

ويشمل المشروع تسهيل معرفة القبور من خلال رسائل نصية، أرصفة المقابر وتشجيرها، رفع الطاقة الاستيعابية للزوار، إضافة شاشات تحمل معلومات الجنائز، توفير منظمي حركة السير، توفير خدمة النقل الترددي لتسهيل الوصول، مراعاة ذوي الإعاقة، تنظيم الحشود وتوجيههم، إضافة مظلة لاستراحة المشيعين واستقبال العزاء، وتضم المظلمة معلومات الجنائز وخدمات أخرى مثل توفير المرطبات وأماكن الوضوء.

وتأتي هذه الخدمات ضمن مشروع تطويري شامل لجميع مقابر الرياض لمساعدة الزوار على تأدية واجبهم بكل سكينة.