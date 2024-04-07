“جود المناطق” تعلن توفير 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في رمضان

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

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  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
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    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

“جود المناطق” تعلن توفير 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في رمضان

منوعات
“جود المناطق” تعلن توفير 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في رمضان

أعلنت حملة “جود المناطق” عن توفير 4 آلاف و419 وحدة سكنية بقيمة 800 مليون ريال للأسر الأشد حاجة خلال شهر رمضان.

انطلقت الحملة في أولى ليالي شهر رمضان، بتدشين من أمراء المناطق ودعم من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومشاركة أمانات المناطق؛ بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق السعودية.

وقد تم تدشين الحملة في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة لتحاكي كل منطقة بهويتها وأسلوبها وثقافتها، وتضمنت عددًا من الحملات الموجهة لكل منطقة من مناطق السعودية بهدف تغطية مستهدفاتها وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين ليلمسوا أثر مساهماتهم بين أفراد مجتمعهم.

وحظيت الحملة بعد انطلاقها بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 100 مليون ريال، وتبرع سخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيمة 50 مليون ريال.

وفي شهر الخير جاء الجود والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وكبار المانحين، وأهالي الجود من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة ليكون ثمارها تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بإجمالي تبرعات 800,315,180 ريالًا وبمساهمة أكثر من 284 ألف متبرع.

وجاءت هذه المنجزات الملموسة نتيجة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز التفاعل وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للمساهمة في الحملة، حيث شاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة، كان أبرزها إقامة 14 لقاء لكبار المانحين، وهو لقاء يجتمع فيه رجال الأعمال وكبار المانحين ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الشركات في كل منطقة لتعريفهم بالحملة ولتقديم العطاء خلال هذا اللقاء، حيث أقيمت هذه اللقاءات في إمارات منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة نجران بحضور ورعاية أمراء المناطق، بالإضافة إلى ليلة جود المطورين العقاريين برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومبادرة الشركة الوطنية للإسكان.

وبدعم ومشاركة من أمانات ومحافظات المناطق أقيمت أكثر من 459 فعالية، وأضيء أكثر من 109 معالم ومبنى بهوية الحملة في مختلف مناطق المملكة، وصاحب هذه التفعيلات استعراض بطائرات الدرونز باسم الحملة في 4 مدن رئيسية، كما أُقيمت 3 مسيرات لحملة جود الإسكان، تتكون من حافلات وسيارات تتنقل بين محافظات المنطقة للتعريف بحملة جود المناطق والتشجيع على المشاركة فيها وتعزيز حضورها.

وصاحب الحملة تدشين ومشاركة 12 وزارة لمبادرة “جود الموظفين” لتوفير وحدات سكنية للأسر المستفيدة بين منسوبي منظومة تلك الوزارات، وشاركت أكثر من 69 جهة حكومية وجامعة ومجمع تجارياً في استضافة مبادرة “شجرة الجود” التي تحتوي على قصص للمستفيدين من الإسكان التنموي بأسلوب يخاطب الجمهور وينقل معاناتهم ويشجعهم على المبادرة للمساهمة في توفير مسكن ملائم لهم، وبالتعاون مع وزارة الرياضة أُطلق 7 دوريات رياضية في مناطق مختلفة حول المملكة لتذكير وتحفيز زوار هذه الدوريات على المساهمة في حملة جود المناطق، وشارك في تعزيز ظهور الحملة أكثر من 165 إعلاناً تلفزيونياً وأكثر من 78 تقريراً إخبارياً على مدار شهر رمضان المبارك، شارك فيها عدد من قيادات قطاع الإسكان التنموي وكبار المانحين والمسؤولين.

وأعرب الأمين العام لمؤسسة “سكن” عبدالعزيز بن صالح الكريديس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مساهمتهما السخية، ولسمو وزير الداخلية على دعمه للحملة وسمو أمراء المناطق على تدشينهم لحملة جود المناطق، التي وصلت قيمة التبرعات فيها إلى أكثر من 800 مليون ريال مما ساهم في توفير 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة.

وقال الكريديس: “إن المساهمات السخية في حملة جود المناطق ترسم الفرحة على قلوب أهالينا من الأسر الأشد حاجة، فكل الشكر لعطائهم وجودهم وسخائهم “، مشيرًا إلى أن هذا التقدم في الحملة لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم بدعم الشركاء الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” التي تسعى منذ انطلاقتها إلى تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ضمن منصة موثوقة وشفافة لإتمام وصول الدعم السكني للأسر المستفيدة من قطاع الإسكان التنموي.

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