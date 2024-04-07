رئيس الهلال السابق: إصابة نيمار أفادت الفريق والدوسري من أفضل خمسة لاعبين في تاريخ السعودية

قال الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهلال السابق والرئيس العام لرعاية الشباب سابقًا، بأنه لم يكن سعيد بتعاقد الهلال مع اللاعب البرازيلي نيمار، مشيرًا إلى أن سالم الدوسري وضع نفسه في أفضل خمسة لاعبين بتاريخ السعودية.

وقال رئيس الهلال السابق في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: “ميسي لاعب كبير وكان لابد أن يأتي للهلال، ولكن أتذكر أنني قلت لو بدل ميسي يجيلنا لاعبين او ثلاثة متسواهم عالى يكون أفضل”.

وأضاف: “لأن أنا في وجهة نظري أن أكثر شئ يفرحنا كهلالين، حصد البطولات وليس التعاقدات”.

وعن التعاقد مع نيمار قال: “عندما جاء نيمار للهلال لم أشعر بالسعادة، وكذلك الشعور بالنسبة للكثير من الهلاليين، على العكس عندما تعاقد النادي ما ألكسندر ميتروفيتش، لأن الهلال يريد اللاعب الذي يقاتل في المعلب ويضيف للفريق”.

وأكمل: “نيمار ما كان سينجح مع الهلال، وهذا رأيي، وأنا أثق في رأيي، ورب وأرى أن إصابته أفادت الهلال، وأتمنى أن الموسم المقبل عندما نتعاقد مع أجانب لابد أن يكونوا نفس نوعية اللاعيبه المتواجدين لدينا، المقاتلين مثل سالم الدوسري”.

وأكمل: “عندما انضم ميسي لباريس سان جيرمان وأعتقد أن ميسي ثاني أوثالث افضل لاعب في التاريخ، أنا من رأيي أن أفضل لاعب في التاريخ هو مارادونا والثاني ميسي والثالث بيليه”.

وواصل: “عندما انضم ميسي إلى باريس كان متواجد بالفريق الفرنسي، كلا من نيمار ومبابي وراهننتهم بأن باريس سان جيرمان لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لأن فريق الكرة لا يمشي بثلاث لاعبين ما يعودودن للدفاع أو يقاتلون”.

وأختتم: “علي سبيل المثال من الممكن أن تتحمل لاعبًا واحدًا في الفريق لا يقاتل، ولكن ثلاثة لاعبين كثير للغاية، لكن نرى سالم الدوسري يعود ويدافع ومن رأيي أن سالم وضع نفسه بين أفضل خمس لاعبين في تاريخ السعودية، وبالنسبة لي الأمر الذي يعطي الهلال الفوز هو الدفاع والقتال في الملعب”.