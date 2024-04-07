الفيزيائي يوسف البنّاي: الكون منظم على مستوى الأشياء الكبيرة عشوائي على مستوى الجسيمات

قال الدكتور يوسف البنّاي، الفيزيائي النظريّ المتخصص في علم الكونيات في جامعة لايبزيغ في ألمانيا، إن الكون على مستوى الأشياء الكبيرة منتظم بينما على مستوى الأشياء متناهية الصغر هو عشوائي، وهذه الأشياء الصغيرة هي موضوع دراسة ميكانيا الكم.

وأضاف “البنّاي”، في لقاء مع برنامج “الليوان” عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن الصعوبة في ميكانيكا الكم تكمن في أنها تدرس السلوك الغريب للأشياء الصغيرة جدًا مثل الذرات والجسيمات والإلكترونات.

الكون ظل 14 مليار سنة بدون بشر..

يوسف البناي يشرح ميكانيكا الكم والفرق بينها وبين الفيزياء التقليدية #يوسف_البناي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/MG55aKeKqF — الليوان (@almodifershow) April 7, 2024

وأوضح “البنّاي” مثالًا على ذلك، فقال إن الإلكترون -وهو موضوع دراسة لميكانيا الكم- موجة وجسيم في الوقت نفسه، وأنه يشبه موجة بحر حينما وصلت إلى الشاطئ تحولت إلى كرة ثلج، وهنا أساس صعوبة دراستها وقياسها.

وأضاف “البنّاي” أن مشكلة القياس في التعامل مع الإلكترون على سبيل المثال تبدأ مع محاولة قياسه، ففي طبيعته الإلكترون ليس له موقعًا ولا سرعة، بينما حينما يحاول العلماء قياسه يخلقون له موقعًا وسرعة نتيجة التفاعل معه، وأنه لا يقاس إلى بتفاعله مع جسيمات أخرى كالفوتونات.