الاتحاد السعودي يُفاضل بين الطربس والهويش لإدارة ديربي الهلال والنصر

يفاضل الاتحاد السعودي لكرة القدم، بين الثنائي خالد الطريس، ومحمد الهويش لإدارة مباراة الهلال والنصر في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال يستعد لمواجهة النصر، غدًا الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الحكمين الدوليين خالد الطريس، ومحمد الهويش سيدير أحدهما ديربي مواجهة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يقود الآخر المباراة النهائية للبطولة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد حكم الديربي باختيار أحدهما، صباح اليوم وسيتم إعلانه وفق الطريقة المتبعة لمباريات دوري روشن السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

جدير بالذكر أن الوحدة سيلاقي نظيره الاتحاد في المباراة التي تقام على ملعب آل نهيان، نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.