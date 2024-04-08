الأرصاد: أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، زالرياض، والقصيم والشرقية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاهــ مضيق باب المند.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط