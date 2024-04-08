مصرع 94 شخصًا في حادث غرق عبارة بموزمبيق

أعلنت السلطات المحلية في موزمبيق، غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبّارة قبالة الساحل الشمالي للبلاد، حيث تسبب الأمر في وفاة أكثر 94 شخصًا على الأقل.

وكان يحمل القارب نحو 130 شخصًا إلا أنه واجه أزمات أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

ومن بين الضحايا عددًا كبيرًا من الأطفال، فيما عُثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكن ظروف البحر جعلت العملية صعبة، بحسب السلطات في موزمبيق.

يُذكر أن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب الذعر الناجم عن معلومات مضللة حول تفشي الكوليرا، حيث سجلت الدولة ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالمرض الذي ينتقل عن طريق المياه و32 وفاة منذ أكتوبر.

ويُعد إقليم نامبولا هي المنطقة الأكثر تضررًا، حيث سجلت فيها ثلث جميع الحالات.