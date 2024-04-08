البرازيل تفتح تحقيقًا ضد “ماسك” بشبهة استغلال “إكس” لأغراض إجرامية

أمرت السلطات القضائية في البرازيل، بفتح تحقيق بحق إيلون ماسك خلال الساعات الماضية.

وكان “ماسك” وجه اتهامات لقاضي برازيلي، بـ”خيانة الدستور” وطالب باستقالته أو إقالته لإصداره أحكاما قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على منصته، إلا أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أمر بفتح تحقيق بحق “ماسك” بشبهة “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.

وكان هذا القاضي، أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على منصة “إكس” بتهمة أن بعضها ينشر معلومات مضللة.

وردًا على الأمر قال “ماسك”، إنه “من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك لكن المبادئ أهم من الربح”.